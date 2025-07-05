"Найкраща за весь час": Зеленський оцінив розмову з Трампом та висловився про Patriot
Президент України Володимир Зеленський назвав розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, найкращою за весь час їхнього спілкування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення Зеленського 5 липня.
"Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати", - сказав президент.
Також Зеленський анонсував рішення щодо посилення української протиповітряної оборони. В першу чергу, мова йде про комплекси ППО Patriot.
"Саме Patriot - ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які детально опрацюють наші команди на зустрічах вже найближчим часом", - додав він.
Зазначимо, що після розмови між двома президентами 4 липня Трамп підтвердив, що США вивчають можливість передачі Києву додаткових ракет для комплексів ППО Patriot. Ці комплекси складають головну силу української протиповітряної оборони.
Сама розмова відбулася на тлі того, що 1 липня США призупинили постачання Україні низки видів озброєння. Зокрема рішення Пентагону торкнулося ракет для систем Patriot.
Щодо додаткових комплексів ППО - Україна може отримати їх від Німеччини. Берлін готовий оплатити постачання двох Patriot для України у випадку, якщо їх продаж буде схвалено.
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