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Наїлись грибів. У Тернопільській області восьмеро дітей та дорослий опинились у лікарні

Фото: дикий гриб (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

На Тернопільщині восьмеро дітей та один дорослий отруїлися дикорослими грибами. Більшість дітей наразі у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Зазначається, що семеро дітей, які постраждали, належать до однієї родини, ще одна дитина - гостювала в них.

Також відомо, що наразі лише однорічна дитина перебуває у стабільному стані, решта - у важкому.

Наразі двох дітей, народжених у 2007 та 2021 роках, перевезли до лікарні у Львові.

П’ятьох інших, віком від 3 до 12 років, транспортують до "Охматдиту" у Києві.

У МОЗ також зазначили, що ще одну дитину було направлено до Тернопільської обласної лікарні.

Повідомляється, що чоловік 1965 р.н., який, за попередніми даними, приготував гриби, також у важкому стані був доставлений до міської лікарні.

Медики та рятувальники нагадують, що найкращий спосіб уникнути отруєння - відмовитися від дикорослих грибів і споживати лише ті, що вирощуються на промислових фермах.

У МОЗ нагадали, що у разі підозри на отруєння грибами рекомендується негайно викликати екстрену допомогу та надати першу допомогу:

  • промити шлунок,
  • випити активоване вугілля,
  • дотримуватися постільного режиму.

Окрім цього, у такому стані категорично заборонено вживати алкоголь і їжу, адже це може прискорити всмоктування токсинів.

Нагадаємо, що в МВС раніше давали поради українцям щодо того, як безпечно зібрати гриби під час війни.

Якщо ви вирішили не йти у ліс по гриби, то завжди пам'ятайте, що їх можна виростити вдома. У нашому матеріалі ви можете дізнатися яким чином це зробити.

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Гриби