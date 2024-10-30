Наїлись грибів. У Тернопільській області восьмеро дітей та дорослий опинились у лікарні

Зазначається, що семеро дітей, які постраждали, належать до однієї родини, ще одна дитина - гостювала в них.

Також відомо, що наразі лише однорічна дитина перебуває у стабільному стані, решта - у важкому.

Наразі двох дітей, народжених у 2007 та 2021 роках, перевезли до лікарні у Львові.

П’ятьох інших, віком від 3 до 12 років, транспортують до "Охматдиту" у Києві.

У МОЗ також зазначили, що ще одну дитину було направлено до Тернопільської обласної лікарні.

Повідомляється, що чоловік 1965 р.н., який, за попередніми даними, приготував гриби, також у важкому стані був доставлений до міської лікарні.

Медики та рятувальники нагадують, що найкращий спосіб уникнути отруєння - відмовитися від дикорослих грибів і споживати лише ті, що вирощуються на промислових фермах.

У МОЗ нагадали, що у разі підозри на отруєння грибами рекомендується негайно викликати екстрену допомогу та надати першу допомогу:

промити шлунок,

випити активоване вугілля,

дотримуватися постільного режиму.

Окрім цього, у такому стані категорично заборонено вживати алкоголь і їжу, адже це може прискорити всмоктування токсинів.

Нагадаємо, що в МВС раніше давали поради українцям щодо того, як безпечно зібрати гриби під час війни.