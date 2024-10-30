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Наелись грибов. В Тернопольской области восемь детей и взрослый оказались в больнице

Фото: дикий гриб (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

В Тернопольской области восемь детей и один взрослый отравились дикорастущими грибами. Большинство детей пока в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что семеро пострадавших детей принадлежат к одной семье, еще один ребенок - гостил у них.

Также известно, что только годовалый ребенок находится в стабильном состоянии, остальные - в тяжелом.

В настоящее время двоих детей, рожденных в 2007 и 2021 годах, перевезли в больницу во Львове.

Пятерых других, в возрасте от 3 до 12 лет, транспортируют в "Охматдет" в Киеве.

В Минздраве также отметили, что еще один ребенок был направлен в Тернопольскую областную больницу.

Сообщается, что мужчина 1965 г.р., который, по предварительным данным, приготовил грибы, также в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу.

Медики и спасатели напоминают, что лучший способ избежать отравления - отказаться от дикорастущих грибов и потреблять только выращиваемые на промышленных фермах.

В Минздраве напомнили, что в случае подозрения на отравление грибами рекомендуется немедленно вызвать экстренную помощь и оказать первую помощь:

  • промыть желудок,
  • выпить активированный уголь,
  • соблюдать постельный режим.

Кроме того, в таком состоянии категорически запрещено употреблять алкоголь и пищу, ведь это может ускорить всасывание токсинов.

Напомним, что в МВД ранее давали советы украинцам по поводу того, как безопасно собрать грибы во время войны.

Если вы решили не идти в лес за грибами, то всегда помните, что их можно вырастить дома. В нашем материале вы можете узнать как это сделать.

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Грибы