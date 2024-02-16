UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найголовніше - це військові: Зеленський прокоментував ситуацію в Авдіївці

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські військові героїчно захищають Авдіївку та знаходять логістичні шляхи. Люди - це головна зброя України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Що стосується Авдіївки, ситуація не перший день. Ми пам'ятаємо що робить Росія з нашими містечками і селами", - сказав він.

За його словами, українські військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи які можуть привести ворога до просування вперед.

"Я детально розумію, що відбувається, на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують, їх завдання робити все, щоб захистити наших людей", - повідомив президент.

Як зазначив Зеленський, "головний сигнал від мене: наші військові - найголовніше що у нас є, це є наша головна зброя".

Ситуація в Авдіївці

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втрачає значну кількість техніки та особового складу. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Сьогодні командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки.

Детальніше про ситуацію в Авдіївці читайте у матеріалі РБК-Україна "Дмитро Ліховий, ОСГВ "Таврія": Утримання Авдіївки має велике значення, але пріоритет – життя бійців ".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАвдіївка