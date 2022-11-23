Найгірший сценарій. Кличко допустив часткову евакуацію з Києва і назвав умову

Киян може очікувати "найгірша зима з часів Другої світової війни". І якщо ситуація складеться за найгіршим сценарієм можлива евакуація частини жителів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в інтерв'ю BILD.

За його словами, жителям столиці слід приготуватися до "найгіршого сценарію" повсюдного відключення електроенергії за низьких температур.

Втім, він запевнив, влада робить все, щоб найгіршого сценарію не сталося.

"Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Це може статися, якщо буде повсюдне відключення електроенергії, а температура буде ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб це зайшло так далеко!" - заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявляли, що наразі ситуація в Києві є контрольованою, тому причин говорити про евакуацію населення немає. Втім, влада напрацьовує різні варіанти реагування у випадку надзвичайних подій.

Додамо, у Кабміні також робили заяву щодо евакуації з Києва. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію зі столиці. Проте вона може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.

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