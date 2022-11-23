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Худший сценарий. Кличко допустил частичную эвакуацию из Киева и назвал условие

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Киев, Среда 23 ноября 2022 11:04
Худший сценарий. Кличко допустил частичную эвакуацию из Киева и назвал условие Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Киевлян может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". И если ситуация сложится по худшему сценарию, возможна эвакуация части жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в интервью BILD.

По его словам, жителям столицы следует приготовиться к "худшему сценарию" повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах.

Впрочем, он заверил, власти делают все, чтобы худшего сценария не произошло.

"Надо также готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко!" - заявил Кличко.

Напомним, ранее в КГГА заявляли, что в настоящее время ситуация в Киеве контролируема, поэтому причин говорить об эвакуации населения нет. Впрочем, власти нарабатывают разные варианты реагирования в случае чрезвычайных событий.

Добавим, в Кабмине также делали заявление об эвакуации из Киева. Премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из столицы. Однако она может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг.

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Киев эвакуация Виталий Кличко Электроэнергия
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