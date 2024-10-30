Найгірший сценарій до 8 годин: що кажуть в Укренерго про відключення світла взимку

В Укренерго готуються до декількох сценаріїв проходження зими 2024-2025. Вона буде однією з найважчих за попередні три роки.
Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови "Укренерго" Олексій Брехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Новини".
За його словами, розглядаються три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій. Мова йде про продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо. У такому разі світло вимикатимуть до 8 годин на добу.
"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - сказав Брехт.
Також він нагадав, що навесні внаслідок обстрілів РФ Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності. Це еквівалентно літньому споживанню електроенергії Нідерландами або нічному споживанню в Україні влітку.
Брехт підкреслив, що такі втрати є значними, однак Укренерго має план відновити ці потужності.
Нагадаємо, вчора міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна та Європейський Союз домовилися збільшити потужність імпорту електроенергії з 1 жовтня. За його словами, це підвищити стійкість української енергосистеми в умовах можливих атак на енергетичну інфраструктуру з боку Російської Федерації.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного. Однак, як пише Financial Times, російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на це, поки ЗСУ перебувають на території Курської області РФ.
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