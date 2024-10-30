Найгірший сценарій до 8 годин: що кажуть в Укренерго про відключення світла взимку

За його словами, розглядаються три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій. Мова йде про продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо. У такому разі світло вимикатимуть до 8 годин на добу.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - сказав Брехт.

Також він нагадав, що навесні внаслідок обстрілів РФ Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності. Це еквівалентно літньому споживанню електроенергії Нідерландами або нічному споживанню в Україні влітку.

Брехт підкреслив, що такі втрати є значними, однак Укренерго має план відновити ці потужності.