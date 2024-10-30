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Худший сценарий до 8 часов: что говорят в Укрэнерго об отключениях света зимой

Фото: худшим сценарием будет продолжение обстрелов со стороны РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Укрэнерго готовятся к нескольким сценариям прохождения зимы 2024-2025. Она будет одной из самых трудных за предыдущие три года.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Новини".

По его словам, рассматриваются три варианта, которые в том числе учитывают самый плохой сценарий. Речь идет о продолжении массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и так далее. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.

"При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", - сказал Брехт.

Также он напомнил, что весной в результате обстрелов РФ Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности. Это эквивалентно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами или ночному потреблению в Украине летом.

Брехт подчеркнул, что такие потери значительны, однако Укрэнерго имеет план восстановить эти мощности.

Напомним, вчера министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина и Европейский союз договорились увеличить мощность импорта электроэнергии с 1 октября. По его словам, это повысить устойчивость украинской энергосистемы в условиях возможных атак на энергетическую инфраструктуру со стороны Российской Федерации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Однако, как пишет Financial Times, российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласиться на это, пока ВСУ находятся на территории Курской области РФ.

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