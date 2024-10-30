Худший сценарий до 8 часов: что говорят в Укрэнерго об отключениях света зимой

По его словам, рассматриваются три варианта, которые в том числе учитывают самый плохой сценарий. Речь идет о продолжении массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и так далее. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.

"При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", - сказал Брехт.

Также он напомнил, что весной в результате обстрелов РФ Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности. Это эквивалентно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами или ночному потреблению в Украине летом.

Брехт подчеркнул, что такие потери значительны, однако Укрэнерго имеет план восстановить эти мощности.