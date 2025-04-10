Худший результат за 70 лет: в Италии резко сократился объем производства авто

В Италии резко сократился объем производства автомобилей концерна Stellantis. Он оказался худшим почти за 70 лет: с января по март местные заводы выпустили лишь 109 900 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 36 процентов меньше, чем за первый квартал 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Automotive News .

По данным статистики, хуже темп работы итальянского автопрома был только в середине прошлого века, и аналитики не видят причин для улучшения на фоне новых тарифов США и слабого спроса в Европе.

Объем выпуска автомобилей сократился на всех шести заводах Stellantis в Италии. Больше всего пострадал кроссовер Dodge Hornet - одна из немногих моделей Stellantis, которую собирают в Европе для североамериканского рынка. За три месяца предприятие в Помильяно выпустило 1356 единиц Hornet, что на 80 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темпы производства Maserati, в свою очередь, упали на 72 процента до 1033 единиц, Alfa Romeo - на 52 процента до 10 104 авто.

Пошлины, введенные Дональдом Трампом, и переход на электромобили, которые продаются хуже авто с ДВС, создают "идеальный шторм" в индустрии, говорят представители местного профсоюза FIM-CISL. Возможно, дела частично исправят новые модели, которые Stellantis поставит на конвейер. Однако случится это только в конце 2025 года. Так, в производство пустят новый гибридный Fiat 500 и новый Alfa Romeo Stelvio.