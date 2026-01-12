Найгірші образи зірок на червоній доріжці "Золотого глобуса-2026"

Червона доріжка премії "Золотий глобус" традиційно стає майданчиком для модних експериментів, однак не всі виходи зірок цього року були вдалими. Деякі образи викликали радше подив, ніж захоплення.
РБК-Україна зібрало найбільш суперечливі стилістичні рішення вечора.
Акторка, відома за фільмами "Дружини-мисливці" та "Звір у мені", з’явилася на доріжці в безформній сукні без бретелей від Danielle Frankel.
Верх білої сукні мав потенціал виглядати елегантно, однак широкий поділ з атласною вставкою порушив пропорції та виглядав недоречно.
Зірка озвучування мультфільму "Зверополіс" обрала сіру напівпрозору сукню Armani, прикрашену перлами.
Попри витончені деталі, вбрання виявилося занадто масивним для мініатюрної акторки, а прозора тканина позбавила образ необхідної урочистості.
Актор серіалу "Початкова школа Еббота" з’явився у синьому атласному костюмі Christian Cowan.
Піджак без ґудзиків, застібнутий срібною трояндою, створював враження незавершеності та візуального дисбалансу у верхній частині образу.
Акторка, яка зіграла запрошену роль у серіалі "Ніхто цього не хоче", обрала сукню без бретелей від Miu Miu.
Основна рожева частина з об’ємним бісером виглядала ефектно, однак жовта шовковиста вставка вздовж вирізу відволікала увагу та порушувала цілісність образу. Прикраси Kendra Scott не змогли виправити стилістичний дисонанс.
Лауреатка премії за подкаст "Good Hang with Amy Poehler" вирішила з’явитися на церемонії у комбінезоні.
Білий верх із короткими рукавами поєднувався з чорними розкльошеними штанами, а образ доповнили прикраси Pandora та червоний клатч.
Попри оригінальність, вбранню бракувало акценту на талії та більшої урочистості для події такого масштабу.
Можливо, нещодавні заручини Зої Дойч і наштовхнули акторку на роздуми про майбутні весільні образи, однак її вихід на церемонії "Золотого глобуса" викликав зовсім інші асоціації.
Завдяки контрастному чорно-білому поєднанню сукня нагадувала естетику фільму "Труп нареченої", але радше у похмурому, ніж романтичному ключі.
Зірка фільму "Голий пістолет" Памела Андерсон з’явилася на заході в монохромному білому образі.
Акторка поєднала пишну блузку з довгими рукавами та розкльошеними манжетами зі спідницею-футляром, доповнивши ансамбль діамантовими намистами та блискучими сережками-кільцями.
Образ завершила стримана, але елегантна зачіска.
Водночас стилісти звернули увагу, що верхня частина вбрання виглядала надто повсякденно для церемонії такого рівня.
Більш формальний крій або акцентний дизайн блузки могли б зробити образ виразнішим і доречнішим у контексті червоної доріжки.
Вас може зацікавити: