Найгарячішими залишаються два напрямки. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Зокрема на найгарячіших напрямках - Покровському та Курахівському.

Російський агресор продовжує активно застосовувати авіацію та артилерію: було завдано чотири ракетних удари, 72 авіаційних удари з використанням 122 КАБ, а також здійснено 1508 атак дронами-камікадзе. Загалом ворог провів 4420 обстрілів, з них 117 — із РСЗВ.

Авіаційних ударів зазнали низка населених пунктів, серед яких Куп'янськ, Краматорськ, Запоріжжя та Херсон. Водночас Сили оборони України успішно завдали удари по трьох системах РВіА та шести скупченнях ворожої техніки, знищивши також ЗРК "Оса".

На Харківському напрямку точилося шість боїв, а на Куп'янському ворог 25 разів атакував українські позиції. Лиманський напрямок зазнав 20 атак, а на Краматорському наші воїни відбили чотири спроби прориву оборони.

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де за добу відбито 26 штурмів. На Курахівському напрямку ворог здійснив 37 спроб прориву оборони, проте безуспішно.

На інших напрямках тривають бої різної інтенсивності, зокрема на Времівському та Оріхівському. Українські сили продовжують відбивати атаки агресора та завдавати ударів у відповідь, зокрема на території Курської області.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається стабільною, без ознак формування ворожих наступальних угруповань.