Самыми горячими остаются два направления. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. В частности на самых горячих направлениях - Покровском и Кураховском.

Российский агрессор продолжает активно применять авиацию и артиллерию: было нанесено четыре ракетных удара, 72 авиационных удара с использованием 122 КАБ, а также осуществлено 1508 атак дронами-камикадзе. В целом враг провел 4420 обстрелов, из них 117 - из РСЗО.

Авиационным ударам подверглись ряд населенных пунктов, среди которых Купянск, Краматорск, Запорожье и Херсон. В то же время Силы обороны Украины успешно нанесли удары по трем системам РВиА и шести скоплениях вражеской техники, уничтожив также ЗРК "Оса".

На Харьковском направлении шло шесть боев, а на Купянском враг 25 раз атаковал украинские позиции. Лиманское направление подверглось 20 атакам, а на Краматорском наши воины отбили четыре попытки прорыва обороны.

Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где за сутки отбито 26 штурмов. На Кураховском направлении враг совершил 37 попыток прорыва обороны, однако безуспешно.

На других направлениях продолжаются бои различной интенсивности, в частности на Времовском и Ореховском. Украинские силы продолжают отражать атаки агрессора и наносить ответные удары, в частности на территории Курской области.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной, без признаков формирования вражеских наступательных группировок.