"Найгарячішим" був один напрямок. Яка ситуація на фронті на ранок

Втрати РФ в Україні

За 27 вересня втрати Росії склали 1470 військових. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 42 бойових броньованих машини, 55 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 62 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 99 одиниць спецтехніки окупантів.

Крім того, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу, знищили два командних пункти, а також уразили дві артилерійські системи.

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