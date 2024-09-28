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Самым "горячим" было одно направление. Какая ситуация на фронте на утро

Фото: какая ситуация на фронте в Украине 28 сентября
Автор: Наталия Гурковская

За 27 сентября на фронте произошло 180 боевых столкновений. Самым "горячим" было Покровское направление.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

"На Покровском направлении ВСУ остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лисовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового и Новоторецкого", - говорится в сообщении.

Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Михайловки и Новоторецкого.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении произошло шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед около шести разных населенных пунктов. Акцент делал возле Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Григоровки, Предтечиного, Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от Торецка, Щербановки и Нью-Йорка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 атак. Основные усилия враг прилагал в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.

На Времевском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций недалеко от Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Работино и Малых Щербаков получили достойный отпор - провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали более десятка управляемых авиабомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ два раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Потери РФ в Украине

За 27 сентября потери России составили 1470 военных. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 42 боевых бронированных машины, 55 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня, 62 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 99 единиц спецтехники окупантов.

Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.

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