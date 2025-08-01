Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Російські війська завдали 57 авіаударів, скинули 127 керованих авіабомб, а також здійснили 5 835 обстрілів, серед них 126 - із реактивних систем залпового вогню. Крім того, було зафіксовано атаки 4 098 дронів-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти:
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також два артилерійські засоби противника.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки.
Ворог завдав 7 авіаударів, скинув 17 керованих бомб та здійснив 331 артобстріл, у тому числі 4 - з РСЗВ. ЗСУ відбили 16 атак.
Південно-Слобожанський напрямок.
Наші сили зупинили 7 атак - у районі Вовчанська, а також у напрямках Дворічанського та Колодязного.
Куп’янський напрямок.
Відбито 3 атаки біля Куп’янська та Петропавлівки.
Лиманський напрямок.
Зафіксовано 30 штурмів. Ворог намагався прорвати оборону поблизу Карпівки, Рідкодуба, Мирного, а також у напрямках Шандриголового, Ямполя та Григорівки.
Сіверський напрямок.
Сім атак росіян - у напрямках населених пунктів Виїмка та Григорівка - були відбиті.
Краматорський напрямок.
Окупанти 6 разів атакували у напрямках Ступочок, Білої Гори та Часового Яру.
Торецький напрямок.
Здійснено 9 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки, а також у напрямках Білої Гори, Степанівки та Русиного Яру.
Покровський напрямок.
Найгарячіший за добу - ЗСУ зупинили 47 атак біля Полтавки, Маяка, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраїнки, а також у напрямках Володимирівки, Покровська, Родинського, Мирнограда та Новопідгорнього.
Новопавлівський напрямок.
За добу ворог здійснив 23 штурми у районах Запоріжжя, Ялти, Зірки, Піддубного, Толстого, Мирного, Шевченка, Вільного Поля, Новосілки, Новополя, а також у напрямку Темирівки.
Гуляйпільський напрямок.
Бойових зіткнень не зафіксовано.
Оріхівський напрямок.
Дві атаки в районах Кам’янського та Малих Щербаків були відбиті.
Придніпровський напрямок.
Оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.
Волинський та Поліський напрямки.
Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Нагадаємо, за минулу добу країна-агресор Росія втратила на війні проти України близько 940 військових. Загальні втрати армії РФ станом на п’ятницю, 1 серпня, становлять орієнтовно 1 054 200 солдатів убитими і пораненими.