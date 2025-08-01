Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Російські війська завдали 57 авіаударів, скинули 127 керованих авіабомб, а також здійснили 5 835 обстрілів, серед них 126 - із реактивних систем залпового вогню. Крім того, було зафіксовано атаки 4 098 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти:

Медведівка (Чернігівська область),

Білогір’я, Веселянка, Григорівка, Степногірськ (Запорізька область),

Новотягинка (Херсонська область).

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також два артилерійські засоби противника.

Яка ситуація на напрямках фронту:

Північно-Слобожанський і Курський напрямки.

Ворог завдав 7 авіаударів, скинув 17 керованих бомб та здійснив 331 артобстріл, у тому числі 4 - з РСЗВ. ЗСУ відбили 16 атак.

Південно-Слобожанський напрямок.

Наші сили зупинили 7 атак - у районі Вовчанська, а також у напрямках Дворічанського та Колодязного.

Куп’янський напрямок.

Відбито 3 атаки біля Куп’янська та Петропавлівки.

Лиманський напрямок.

Зафіксовано 30 штурмів. Ворог намагався прорвати оборону поблизу Карпівки, Рідкодуба, Мирного, а також у напрямках Шандриголового, Ямполя та Григорівки.

Сіверський напрямок.

Сім атак росіян - у напрямках населених пунктів Виїмка та Григорівка - були відбиті.

Краматорський напрямок.

Окупанти 6 разів атакували у напрямках Ступочок, Білої Гори та Часового Яру.

Торецький напрямок.

Здійснено 9 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки, а також у напрямках Білої Гори, Степанівки та Русиного Яру.

Покровський напрямок.

Найгарячіший за добу - ЗСУ зупинили 47 атак біля Полтавки, Маяка, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраїнки, а також у напрямках Володимирівки, Покровська, Родинського, Мирнограда та Новопідгорнього.

Новопавлівський напрямок.

За добу ворог здійснив 23 штурми у районах Запоріжжя, Ялти, Зірки, Піддубного, Толстого, Мирного, Шевченка, Вільного Поля, Новосілки, Новополя, а також у напрямку Темирівки.

Гуляйпільський напрямок.

Бойових зіткнень не зафіксовано.

Оріхівський напрямок.

Дві атаки в районах Кам’янського та Малих Щербаків були відбиті.

Придніпровський напрямок.

Оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Волинський та Поліський напрямки.

Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.