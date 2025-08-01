Горячее всего - на трех направлениях: Генштаб обновил карту боев на утро

Российские войска нанесли 57 авиаударов, сбросили 127 управляемых авиабомб, а также осуществили 5 835 обстрелов, среди них 126 - из реактивных систем залпового огня. Кроме того, были зафиксированы атаки 4 098 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Медведевка (Черниговская область),

Белогорье, Веселянка, Григорьевка, Степногорск (Запорожская область),

Новотягинка (Херсонская область).

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также два артиллерийских средства противника.

Какова ситуация на направлениях фронта:

Северо-Слобожанское и Курское направления.

Враг нанес 7 авиаударов, сбросил 17 управляемых бомб и совершил 331 артобстрел, в том числе 4 - из РСЗО. ВСУ отбили 16 атак.

Южно-Слобожанское направление.

Наши силы остановили 7 атак - в районе Волчанска, а также в направлениях Двуречанского и Колодезного.

Купянское направление.

Отбито 3 атаки возле Купянска и Петропавловки.

Лиманское направление.

Зафиксировано 30 штурмов. Враг пытался прорвать оборону вблизи Карповки, Редкодуба, Мирного, а также в направлениях Шандриголово, Ямполя и Григорьевки.

Северское направление.

Семь атак россиян - в направлениях населенных пунктов Выемка и Григорьевка - были отбиты.

Краматорское направление.

Оккупанты 6 раз атаковали в направлениях Ступочек, Белой Горы и Часового Яра.

Торецкое направление.

Осуществлено 9 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки, а также в направлениях Белой Горы, Степановки и Русиного Яра.

Покровское направление.

Самое горячее за сутки - ВСУ остановили 47 атак возле Полтавки, Маяка, Новоэкономичного, Миролюбовки, Лисовки, Звёздного, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраинки, а также в направлениях Владимировки, Покровска, Родинского, Мирнограда и Новоподгорного.

Новопавловское направление.

За сутки враг совершил 23 штурма в районах Запорожья, Ялты, Звезды, Поддубного, Толстого, Мирного, Шевченко, Свободного Поля, Новоселки, Новополя, а также в направлении Темировки.

Гуляйпольское направление.

Боевых столкновений не зафиксировано.

Ореховское направление.

Две атаки в районах Каменского и Малых Щербаков были отбиты.

Приднепровское направление.

Защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Волынское и Полесское направления.

Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.