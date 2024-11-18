Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Ворог завдав три ракетних удари, включаючи масований ракетно-авіаційний обстріл, застосував 132 ракети та 85 авіаударів, скинув 141 КАБ, здійснив понад 4700 артобстрілів, зокрема 111 з РСЗВ, та залучив близько 1699 дронів-камікадзе.
Російська авіація завдала 26 авіаударів 33 КАБами по власній території в Курській області. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог активно обстрілює Чернігівську та Сумську області з території РФ.
Українські сили оборони продовжують вражати противника: знищено 13 районів зосередження особового складу, один пункт управління, радіолокаційну та станцію радіоелектронної боротьби.
За минулу добу російська армія втратила на фронті 1560 військових, 107 одиниць автомобільної техніки та 99 безпілотників. Загалом втрати РФ вже перевищили 722 тисячі солдатів.
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