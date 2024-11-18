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Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Враг нанес три ракетных удара, включая массированный ракетно-авиационный обстрел, применил 132 ракеты и 85 авиаударов, сбросил 141 КАБ, совершил более 4700 артобстрелов, в том числе 111 из РСЗО, и привлек около 1699 дронов-камикадзе.

Основные направления:

  • Харьковский: Враг четыре раза пытался штурмовать позиции вблизи Волчанска и Старицы, активно применяя бомбардировочную авиацию.
  • Купянский: За сутки произошло 10 атак, которые наши силы отбили неподалеку Кучеровки, Кругляковки, Загрызово и Колесниковки.
  • Лиманский: Враг совершил шесть попыток прорыва у Твердохлебово, Грековки, Новоегоровки, Тернов и Чернещины.
  • Северский: Отбита атака вблизи Верхнекаменского.
  • Краматорский: Одно боевое столкновение в районе Белогоровки.
  • Торецкий: Три атаки на позиции вблизи Торецка и Щербиновки, враг применял бомбардировочную авиацию.
  • Покровский: Остановлено 32 штурмовые и наступательные действия агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Юровки, Григорьевки, Пустынки и Петровки.
  • Кураховский: Силы обороны отбили 42 атаки, наиболее интенсивные бои продолжались возле Новой Ильинки, Максимильяновки, Курахово, Катериновки и Антоновки.
  • Времовский: Восемь штурмов противника вблизи Трудового, Новодворовки, Ровнополье и Раздоловки.
  • Гуляйпольский: Активных действий не зафиксировано.
  • Ореховский: Отбита атака вблизи Новоандреевки.
  • Приднепровский: Четыре безуспешные попытки вытеснить украинские войска.

Российская авиация нанесла 26 авиаударов 33 КАБами по собственной территории в Курской области. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг активно обстреливает Черниговскую и Сумскую области с территории РФ.

Украинские силы обороны продолжают поражать противника: уничтожено 13 районов сосредоточения личного состава, один пункт управления, радиолокационную и станцию радиоэлектронной борьбы.

Потери россиян

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1560 военных, 107 единиц автомобильной техники и 99 беспилотников. В общей сложности потери РФ уже превысили 722 тысячи солдат.

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