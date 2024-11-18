Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Враг нанес три ракетных удара, включая массированный ракетно-авиационный обстрел, применил 132 ракеты и 85 авиаударов, сбросил 141 КАБ, совершил более 4700 артобстрелов, в том числе 111 из РСЗО, и привлек около 1699 дронов-камикадзе.
Российская авиация нанесла 26 авиаударов 33 КАБами по собственной территории в Курской области. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг активно обстреливает Черниговскую и Сумскую области с территории РФ.
Украинские силы обороны продолжают поражать противника: уничтожено 13 районов сосредоточения личного состава, один пункт управления, радиолокационную и станцию радиоэлектронной борьбы.
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1560 военных, 107 единиц автомобильной техники и 99 беспилотников. В общей сложности потери РФ уже превысили 722 тысячи солдат.
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