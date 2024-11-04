Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулось 169 бойових зіткнень, що вказує на високий рівень активності на різних напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Противник здійснив три ракетних удари, використавши п’ять ракет, та провів 90 авіаударів, у тому числі скинув 142 керовані авіаційні бомби. Окрім цього, було зафіксовано понад 4400 обстрілів, з яких 98 здійснено з реактивних систем залпового вогню, а також застосовано 1564 дрони-камікадзе.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування нових наступальних угруповань не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність та продовжує обстріли.
Курський напрямок: Відбито тринадцять атак ворога, попри 28 авіаударів та застосування 40 керованих авіабомб.
Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу завдали три удари по місцях зосередження сил противника, уразили три артилерійські системи та оперативно-тактичний ракетний комплекс.
За останню добу, з 3 на 4 листопада, російські війська втратили 1300 солдатів. Загальні втрати Росії від початку повномасштабної війни перевищили 700 тисяч військових.
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