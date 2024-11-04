Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте состоялось 169 боевых столкновений, что указывает на высокий уровень активности на разных направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Противник совершил три ракетных удара, использовав пять ракет, и провел 90 авиаударов, в том числе сбросил 142 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, было зафиксировано более 4400 обстрелов, из которых 98 осуществлено из реактивных систем залпового огня, а также применены 1564 дроны-камикадзе.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, признаков формирования новых наступательных группировок не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие и продолжает обстрелы.
Курское направление: Отбито тринадцать атак врага, несмотря на 28 авиаударов и применение 40 управляемых авиабомб.
Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли три удара по местам сосредоточения сил противника, поразили три артиллерийские системы и оперативно-тактический ракетный комплекс.
За последние сутки, с 3 на 4 ноября, российские войска потеряли 1300 солдат. Общие потери России с начала полномасштабной войны превысили 700 тысяч военных.
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