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Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Середа 30 липня 2025 08:34
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Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За добу противник здійснив понад 5 700 обстрілів та скинув 109 авіабомб. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Водночас зафіксовано 5 715 обстрілів, з яких 131 - із реактивних систем залпового вогню, а також атаки 3 677 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Білогір’я та Григорівка в Запорізькій області, а також Львове на Херсонщині.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили вісім районів зосередження живої сили, техніки й озброєння противника.

Яка ситуація на напрямках фронту

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Ворог завдав сім авіаударів (11 керованих бомб), здійснив 381 обстріл, зокрема 12 - із РСЗВ.
ЗСУ відбили 22 штурмові дії.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Південно-Слобожанський напрямок. П’ять атак - у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Куп’янський напрямок. Чотири спроби штурмів. Бої точилися в напрямку Піщаного, Куп’янська та Голубівки.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Лиманський напрямок. Противник здійснив 24 атаки. Намагався прорвати оборону біля населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське, Середнє, Серебрянка, Шандриголове, Ямпіль.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Сіверський напрямок. Сім атак - поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки. Усі - відбиті.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Краматорський напрямок. Зафіксовано чотири боєзіткнення - у напрямку Білої Гори та біля Новомаркового.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Торецький напрямок. Дев’ять атак ворога в районах Торецька та Олександро-Калинового.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Покровський напрямок. Найгарячіший напрямок - 63 штурми. Бої точилися біля Попового Яру, Полтавки, Володимирівки, Новоекономічного, Миколаївки, Родинського, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Новопідгороднього, Муравки, Миролюбівки, Горіхового, Дачного, Никанорівки та Новоукраїнки.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Новопавлівський напрямок. 10 атак у районах Олександрограда, Зеленого Гаю, Вільного Поля, Новохатського, Маліївки, Темирівки та Зеленого Поля.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Гуляйпільський напрямок. Наступальних дій противник не проводив.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Оріхівський напрямок. ЗСУ відбили дві атаки в районі Плавнів.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Придніпровський напрямок. Зафіксовано шість спроб ворога просунутися вперед.

Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань не виявлено.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, 100 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 67 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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