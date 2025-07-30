Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту боїв

За добу противник здійснив понад 5 700 обстрілів та скинув 109 авіабомб. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Водночас зафіксовано 5 715 обстрілів, з яких 131 - із реактивних систем залпового вогню, а також атаки 3 677 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Білогір’я та Григорівка в Запорізькій області, а також Львове на Херсонщині.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили вісім районів зосередження живої сили, техніки й озброєння противника.

Яка ситуація на напрямках фронту

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Ворог завдав сім авіаударів (11 керованих бомб), здійснив 381 обстріл, зокрема 12 - із РСЗВ.

ЗСУ відбили 22 штурмові дії.

Південно-Слобожанський напрямок. П’ять атак - у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

Куп’янський напрямок. Чотири спроби штурмів. Бої точилися в напрямку Піщаного, Куп’янська та Голубівки.

Лиманський напрямок. Противник здійснив 24 атаки. Намагався прорвати оборону біля населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське, Середнє, Серебрянка, Шандриголове, Ямпіль.

Сіверський напрямок. Сім атак - поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки. Усі - відбиті.

Краматорський напрямок. Зафіксовано чотири боєзіткнення - у напрямку Білої Гори та біля Новомаркового.

Торецький напрямок. Дев’ять атак ворога в районах Торецька та Олександро-Калинового.

Покровський напрямок. Найгарячіший напрямок - 63 штурми. Бої точилися біля Попового Яру, Полтавки, Володимирівки, Новоекономічного, Миколаївки, Родинського, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Новопідгороднього, Муравки, Миролюбівки, Горіхового, Дачного, Никанорівки та Новоукраїнки.

Новопавлівський напрямок. 10 атак у районах Олександрограда, Зеленого Гаю, Вільного Поля, Новохатського, Маліївки, Темирівки та Зеленого Поля.

Гуляйпільський напрямок. Наступальних дій противник не проводив.

Оріхівський напрямок. ЗСУ відбили дві атаки в районі Плавнів.

Придніпровський напрямок. Зафіксовано шість спроб ворога просунутися вперед.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань не виявлено.