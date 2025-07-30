Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев
За сутки противник совершил более 5 700 обстрелов и сбросил 109 авиабомб. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В то же время зафиксировано 5 715 обстрелов, из которых 131 - из реактивных систем залпового огня, а также атаки 3 677 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, населенные пункты Белогорье и Григорьевка в Запорожской области, а также Львов на Херсонщине.
В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника.
Какова ситуация на направлениях фронта
Северо-Слобожанское и Курское направления. Враг нанес семь авиаударов (11 управляемых бомб), совершил 381 обстрел, в том числе 12 - из РСЗО.
ВСУ отбили 22 штурмовых действия.
Южно-Слобожанское направление. Пять атак - в районе Волчанска и в направлении Колодезного.
Купянское направление. Четыре попытки штурмов. Бои шли в направлении Песчаного, Купянска и Голубовки.
Лиманское направление. Противник совершил 24 атаки. Пытался прорвать оборону возле населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское, Среднее, Серебрянка, Шандриголово, Ямполь.
Северское направление. Семь атак - вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки. Все - отбиты.
Краматорское направление. Зафиксировано четыре боестолкновения - в направлении Белой Горы и возле Новомаркового.
Торецкое направление. Девять атак врага в районах Торецка и Александро-Калинового.
Покровское направление. Самое горячее направление - 63 штурма. Бои шли возле Попового Яра, Полтавки, Владимировки, Новоэкономичного, Николаевки, Родинского, Лисовки, Покровска, Звёздного, Котлиного, Удачного, Новоподгороднего, Муравки, Миролюбовки, Орехового, Дачного, Никаноровки и Новоукраинки.
Новопавловское направление. 10 атак в районах Александрограда, Зеленого Гая, Свободного Поля, Новохатского, Малиевки, Темировки и Зеленого Поля.
Гуляйпольское направление. Наступательных действий противник не проводил.
Ореховское направление. ВСУ отбили две атаки в районе Плавней.
Приднепровское направление. Зафиксировано шесть попыток врага продвинуться вперед.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.
Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 30 артиллерийских систем, 100 беспилотников оперативно-тактического уровня и 67 единиц автомобильной техники оккупантов.
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