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Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Среда 30 июля 2025 08:34
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Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За сутки противник совершил более 5 700 обстрелов и сбросил 109 авиабомб. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В то же время зафиксировано 5 715 обстрелов, из которых 131 - из реактивных систем залпового огня, а также атаки 3 677 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, населенные пункты Белогорье и Григорьевка в Запорожской области, а также Львов на Херсонщине.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника.

Какова ситуация на направлениях фронта

Северо-Слобожанское и Курское направления. Враг нанес семь авиаударов (11 управляемых бомб), совершил 381 обстрел, в том числе 12 - из РСЗО.
ВСУ отбили 22 штурмовых действия.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Южно-Слобожанское направление. Пять атак - в районе Волчанска и в направлении Колодезного.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Купянское направление. Четыре попытки штурмов. Бои шли в направлении Песчаного, Купянска и Голубовки.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Лиманское направление. Противник совершил 24 атаки. Пытался прорвать оборону возле населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское, Среднее, Серебрянка, Шандриголово, Ямполь.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Северское направление. Семь атак - вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки. Все - отбиты.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Краматорское направление. Зафиксировано четыре боестолкновения - в направлении Белой Горы и возле Новомаркового.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Торецкое направление. Девять атак врага в районах Торецка и Александро-Калинового.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Покровское направление. Самое горячее направление - 63 штурма. Бои шли возле Попового Яра, Полтавки, Владимировки, Новоэкономичного, Николаевки, Родинского, Лисовки, Покровска, Звёздного, Котлиного, Удачного, Новоподгороднего, Муравки, Миролюбовки, Орехового, Дачного, Никаноровки и Новоукраинки.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Новопавловское направление. 10 атак в районах Александрограда, Зеленого Гая, Свободного Поля, Новохатского, Малиевки, Темировки и Зеленого Поля.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Гуляйпольское направление. Наступательных действий противник не проводил.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Ореховское направление. ВСУ отбили две атаки в районе Плавней.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Приднепровское направление. Зафиксировано шесть попыток врага продвинуться вперед.

Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 30 артиллерийских систем, 100 беспилотников оперативно-тактического уровня и 67 единиц автомобильной техники оккупантов.

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