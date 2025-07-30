РФ втратила за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 29 на 30 липня, росіяни втрати у боях проти України ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили 30 артсистем та 67 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 липня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 052 190 (+890) осіб поранено/ліквідовано;

танків - 11 066 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 23 065 (+1) од.;

артилерійських систем - 30 895 (+30) од.;

РСЗВ - 1451 од.;

засоби ППО - 1202 од.;

літаків - 421 од.;

гелікоптерів - 340 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48 685 (+100) од.;

крилатих ракет - 3548 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 56 754 (+57) од.;

спеціальної техніки - 3935 од.