Найгарячіше на Покровському напрямку: Генштаб розповів про атаки окупантів на фронті

На фронті від початку доби 22 липня відбулося 75 бойових зіткнень. Російські окупанти атакують майже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять атак загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав семи авіаційних ударів, застосувавши при цьому 14 керованих авіабомб, та здійснив 148 обстрілів, один із яких – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій в районі Западного.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Голубівки та Степової Новоселівки. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили дев’ять наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне та Ямполівка, три боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку загарбники сім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку протягом дня противник 40 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка. Шість зіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор двічі атакував у районі населеного пункту Воскресенка.

На Придніпровському напрямку п’ять спроб противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

