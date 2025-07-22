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Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб рассказал об атаках оккупантов на фронте

Вторник 22 июля 2025 17:25
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Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб рассказал об атаках оккупантов на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 22 июля произошло 75 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили пять атак захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес семь авиационных ударов, применив при этом 14 управляемых авиабомб, и совершил 148 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Западного.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки и Степной Новоселовки. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили девять наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное и Ямполовка, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении захватчики семь раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение дня противник 40 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка. Шесть столкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор дважды атаковал в районе населенного пункта Воскресенка.

На Приднепровском направлении пять попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 044 250 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1090 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 1 танк, 7 боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, 256 дронов и другую технику врага.

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