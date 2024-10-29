Найгарячіше на Курахівському напрямку. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Противник завдав масованих авіаційних та ракетних ударів, у тому числі здійснив ракетний обстріл і провів 93 авіаудари по позиціях українських військових та мирних населених пунктах. Було скинуто 67 керованих авіабомб, а також здійснено понад 4800 артилерійських обстрілів, із яких 148 - із реактивних систем залпового вогню. Російська армія також використала понад 1600 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення, зокрема в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку зафіксовано 13 атак, які українські військові відбили біля Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському та Краматорському напрямках Сили оборони успішно зупинили численні атаки противника. У Покровському секторі оборона витримала 31 атаку, а на Курахівському напрямку - 48.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування ударних угруповань противника не зафіксовано. Активні наступальні дії ворог також не проводив на Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Сили оборони продовжують вести операції в Курській області, де зафіксовано 37 авіаударів російської авіації по власній території із застосуванням 54 керованих авіабомб.