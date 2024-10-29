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Горячее всего на Кураховском направлении. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки украинские военные отбили 149 боевых столкновений с противником. Больше всего столкновений зафиксировано на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес массированные авиационные и ракетные удары, в том числе осуществил ракетный обстрел и провел 93 авиаудара по позициям украинских военных и мирным населенным пунктам. Было сброшено 67 управляемых авиабомб, а также осуществлено более 4800 артиллерийских обстрелов, из которых 148 - из реактивных систем залпового огня. Российская армия также использовала более 1600 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения, в частности в районе Волчанска. На Купянском направлении зафиксировано 13 атак, которые украинские военные отбили у Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

На Лиманском и Краматорском направлениях Силы обороны успешно остановили многочисленные атаки противника. В Покровском секторе оборона выдержала 31 атаку, а на Кураховском направлении - 48.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, признаков формирования ударных группировок противника не зафиксировано. Активные наступательные действия враг также не проводил на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Силы обороны продолжают вести операции в Курской области, где зафиксировано 37 авиаударов российской авиации по собственной территории с применением 54 управляемых авиабомб.

Потери россиян

За последние сутки, с 28 на 29 октября, российские войска понесли потери в составе 1360 солдат, 9 боевых бронированных машин и около 90 единиц автомобильной техники.

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