Горячее всего на Кураховском направлении. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Противник нанес массированные авиационные и ракетные удары, в том числе осуществил ракетный обстрел и провел 93 авиаудара по позициям украинских военных и мирным населенным пунктам. Было сброшено 67 управляемых авиабомб, а также осуществлено более 4800 артиллерийских обстрелов, из которых 148 - из реактивных систем залпового огня. Российская армия также использовала более 1600 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения, в частности в районе Волчанска. На Купянском направлении зафиксировано 13 атак, которые украинские военные отбили у Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

На Лиманском и Краматорском направлениях Силы обороны успешно остановили многочисленные атаки противника. В Покровском секторе оборона выдержала 31 атаку, а на Кураховском направлении - 48.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, признаков формирования ударных группировок противника не зафиксировано. Активные наступательные действия враг также не проводил на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Силы обороны продолжают вести операции в Курской области, где зафиксировано 37 авиаударов российской авиации по собственной территории с применением 54 управляемых авиабомб.