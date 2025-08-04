Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

"Розпочалася 1254-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські воїни мужньо стримують натиск окупантів, завдаючи їм суттєвих втрат", - наголосили в Генштабі.

Загалом, за даними військових, минулої доби:

противник здійснив 65 авіаударів,

застосував 103 керовані авіабомби,

здійснив 4 307 обстрілів, з них 100 - із реактивних систем залпового вогню,

залучив для ударів 2 419 дронів-камікадзе.

Також російські військові завдали удару керованими авіабомбами по населених пунктах Середина-Буда (Сумська область), Залізничне (Запорізька область) та місту Херсон.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили:

8 районів зосередження особового складу, озброєння і техніки,

1 артилерійський засіб,

1 радіолокаційну станцію противника.

Ситуація по напрямках:

Північно-Слобожанський і Курський напрямки.

ЗСУ відбили 19 атак. Противник завдав 12 авіаударів, скинув 26 КАБів та здійснив 261 артилерійський обстріл, зокрема 17 - з РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок.

Українські сили зупинили 10 атак у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

Куп’янський напрямок.

Зафіксовано 9 атак - у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Лиманський напрямок.

Противник атакував 29 разів, намагаючись прорвати оборону поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, Середнього, Чернещини та Шандриголового.

Сіверський напрямок.

Відбито 5 атак у районах Григорівки, Серебрянки та Сіверська.

Краматорський напрямок.

Українські військові зупинили 8 атак поблизу Часового Яру, Маркового, Білої Гори та Ступочок.

Торецький напрямок.

Противник намагався прорватися 13 разів у районах Русиного Яру, Щербинівки, Торецька, Катеринівки та Олександро-Калинового.

Покровський напрямок.

Тривають найінтенсивніші бої - 49 атак у районах Попового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки, Новопідгородного, Родинського та Червоного Лимана.

Новопавлівський напрямок.

Відбито 22 штурми у районах Запоріжжя, Новохатського, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Маліївки, Темирівки, Новополя та Левадного.

Гуляйпільський та Оріхівський напрямки.

Бойових зіткнень не зафіксовано.

Придніпровський напрямок.

Ворог двічі намагався наблизитися до українських позицій - безрезультатно.

Волинський і Поліський напрямки.

Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.