Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

"Начались 1254-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинские воины мужественно сдерживают натиск оккупантов, нанося им существенные потери", - отметили в Генштабе.

В целом, по данным военных, за прошедшие сутки:

противник совершил 65 авиаударов,

применил 103 управляемые авиабомбы,

совершил 4 307 обстрелов, из них 100 - из реактивных систем залпового огня,

привлек для ударов 2 419 дронов-камикадзе.

Также российские военные нанесли удар управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Середина-Буда (Сумская область), Железнодорожное (Запорожская область) и городу Херсон.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили:

8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники,

1 артиллерийское средство,

1 радиолокационную станцию противника.

Ситуация по направлениям:

Северо-Слобожанское и Курское направления.

ВСУ отбили 19 атак. Противник нанес 12 авиаударов, сбросил 26 КАБов и совершил 261 артиллерийский обстрел, в том числе 17 - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление.

Украинские силы остановили 10 атак в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

Купянское направление.

Зафиксировано 9 атак - в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосиново, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

Лиманское направление.

Противник атаковал 29 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, Среднего, Чернещины и Шандриголово.

Северское направление.

Отбито 5 атак в районах Григорьевки, Серебрянки и Северска.

Краматорское направление.

Украинские военные остановили 8 атак вблизи Часового Яра, Маркового, Белой Горы и Ступочек.

Торецкое направление.

Противник пытался прорваться 13 раз в районах Русиного Яра, Щербиновки, Торецка, Катериновки и Александро-Калиново.

Покровское направление.

Продолжаются самые интенсивные бои - 49 атак в районах Попового Яра, Новоэкономичного, Миролюбовки, Звирово, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки, Новоподгородного, Родинского и Красного Лимана.

Новопавловское направление.

Отбито 22 штурма в районах Запорожья, Новохатского, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Малиевки, Темировки, Новополя и Левадного.

Гуляйпольское и Ореховское направления.

Боевых столкновений не зафиксировано.

Приднепровское направление.

Враг дважды пытался приблизиться к украинским позициям - безрезультатно.

Волынское и Полесское направления.

Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.