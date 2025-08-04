Солдати, танк та ракети: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу
Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Минулої доби російська армія втратила на фронті 1010 солдатів. Також було знищено танк та бойові броньовані машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1057140 (+1010) осіб;
- танків - 11069 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин - 23079 (+8) одиниць;
- артилерійських систем - 31053 (+28) одиниці;
- РСЗВ - 1452 одиниці;
- засоби ППО - 1203 одиниці;
- літаків - 421 одиниця;
- гелікоптерів - 340 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49451 (+77) одиниця;
- крилаті ракети - 3553 (+1) одиниці;
- кораблі / катери - 28 одиниць;
- підводні човни - один;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 57244 (+85) одиниці;
- спеціальна техніка - 3935 одиниць.
Втрати армії РФ
Нагадаємо, що за минулу добу, з 2 на 3 серпня, росіяни втратили в боях проти України ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми, 135 одиниць автотехніки та 178 дронів.
Також зазначимо, що втрати ворога з початку повномасштабної війни становлять уже понад 1 млн осіб.