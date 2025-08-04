Солдати, танк та ракети: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу

Минулої доби російська армія втратила на фронті 1010 солдатів. Також було знищено танк та бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за минулу добу, з 2 на 3 серпня, росіяни втратили в боях проти України ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми, 135 одиниць автотехніки та 178 дронів.

Також зазначимо, що втрати ворога з початку повномасштабної війни становлять уже понад 1 млн осіб.