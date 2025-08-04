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Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Понеділок 04 серпня 2025 08:38
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Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої тривають на чотирьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Розпочалася 1254-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські воїни мужньо стримують натиск окупантів, завдаючи їм суттєвих втрат", - наголосили в Генштабі.

Загалом, за даними військових, минулої доби:

  • противник здійснив 65 авіаударів,
  • застосував 103 керовані авіабомби,
  • здійснив 4 307 обстрілів, з них 100 - із реактивних систем залпового вогню,
  • залучив для ударів 2 419 дронів-камікадзе.

Також російські військові завдали удару керованими авіабомбами по населених пунктах Середина-Буда (Сумська область), Залізничне (Запорізька область) та місту Херсон.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили:

  • 8 районів зосередження особового складу, озброєння і техніки,
  • 1 артилерійський засіб,
  • 1 радіолокаційну станцію противника.

Ситуація по напрямках:

Північно-Слобожанський і Курський напрямки.
ЗСУ відбили 19 атак. Противник завдав 12 авіаударів, скинув 26 КАБів та здійснив 261 артилерійський обстріл, зокрема 17 - з РСЗВ.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Південно-Слобожанський напрямок.
Українські сили зупинили 10 атак у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Куп’янський напрямок.
Зафіксовано 9 атак - у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Лиманський напрямок.
Противник атакував 29 разів, намагаючись прорвати оборону поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, Середнього, Чернещини та Шандриголового.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Сіверський напрямок.
Відбито 5 атак у районах Григорівки, Серебрянки та Сіверська.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Краматорський напрямок.
Українські військові зупинили 8 атак поблизу Часового Яру, Маркового, Білої Гори та Ступочок.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Торецький напрямок.
Противник намагався прорватися 13 разів у районах Русиного Яру, Щербинівки, Торецька, Катеринівки та Олександро-Калинового.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Покровський напрямок.
Тривають найінтенсивніші бої - 49 атак у районах Попового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки, Новопідгородного, Родинського та Червоного Лимана.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Новопавлівський напрямок.
Відбито 22 штурми у районах Запоріжжя, Новохатського, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Маліївки, Темирівки, Новополя та Левадного.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Гуляйпільський та Оріхівський напрямки.
Бойових зіткнень не зафіксовано.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Придніпровський напрямок.
Ворог двічі намагався наблизитися до українських позицій - безрезультатно.

Найгарячіше - на чотирьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Волинський і Поліський напрямки.
Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Нагадаємо, минулої доби російська армія втратила на фронті 1010 солдатів. Також було знищено танк та бойові броньовані машини.

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