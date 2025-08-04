Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев
За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самые интенсивные бои продолжаются на четырех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Начались 1254-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинские воины мужественно сдерживают натиск оккупантов, нанося им существенные потери", - отметили в Генштабе.
В целом, по данным военных, за прошедшие сутки:
- противник совершил 65 авиаударов,
- применил 103 управляемые авиабомбы,
- совершил 4 307 обстрелов, из них 100 - из реактивных систем залпового огня,
- привлек для ударов 2 419 дронов-камикадзе.
Также российские военные нанесли удар управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Середина-Буда (Сумская область), Железнодорожное (Запорожская область) и городу Херсон.
В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили:
- 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники,
- 1 артиллерийское средство,
- 1 радиолокационную станцию противника.
Ситуация по направлениям:
Северо-Слобожанское и Курское направления.
ВСУ отбили 19 атак. Противник нанес 12 авиаударов, сбросил 26 КАБов и совершил 261 артиллерийский обстрел, в том числе 17 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление.
Украинские силы остановили 10 атак в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.
Купянское направление.
Зафиксировано 9 атак - в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосиново, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.
Лиманское направление.
Противник атаковал 29 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, Среднего, Чернещины и Шандриголово.
Северское направление.
Отбито 5 атак в районах Григорьевки, Серебрянки и Северска.
Краматорское направление.
Украинские военные остановили 8 атак вблизи Часового Яра, Маркового, Белой Горы и Ступочек.
Торецкое направление.
Противник пытался прорваться 13 раз в районах Русиного Яра, Щербиновки, Торецка, Катериновки и Александро-Калиново.
Покровское направление.
Продолжаются самые интенсивные бои - 49 атак в районах Попового Яра, Новоэкономичного, Миролюбовки, Звирово, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки, Новоподгородного, Родинского и Красного Лимана.
Новопавловское направление.
Отбито 22 штурма в районах Запорожья, Новохатского, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Малиевки, Темировки, Новополя и Левадного.
Гуляйпольское и Ореховское направления.
Боевых столкновений не зафиксировано.
Приднепровское направление.
Враг дважды пытался приблизиться к украинским позициям - безрезультатно.
Волынское и Полесское направления.
Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Напомним, за прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. Также был уничтожен танк и боевые бронированные машины.