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Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Понедельник 04 августа 2025 08:38
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Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самые интенсивные бои продолжаются на четырех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Начались 1254-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинские воины мужественно сдерживают натиск оккупантов, нанося им существенные потери", - отметили в Генштабе.

В целом, по данным военных, за прошедшие сутки:

  • противник совершил 65 авиаударов,
  • применил 103 управляемые авиабомбы,
  • совершил 4 307 обстрелов, из них 100 - из реактивных систем залпового огня,
  • привлек для ударов 2 419 дронов-камикадзе.

Также российские военные нанесли удар управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Середина-Буда (Сумская область), Железнодорожное (Запорожская область) и городу Херсон.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили:

  • 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники,
  • 1 артиллерийское средство,
  • 1 радиолокационную станцию противника.

Ситуация по направлениям:

Северо-Слобожанское и Курское направления.
ВСУ отбили 19 атак. Противник нанес 12 авиаударов, сбросил 26 КАБов и совершил 261 артиллерийский обстрел, в том числе 17 - из РСЗО.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Южно-Слобожанское направление.
Украинские силы остановили 10 атак в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Купянское направление.
Зафиксировано 9 атак - в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосиново, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Лиманское направление.
Противник атаковал 29 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, Среднего, Чернещины и Шандриголово.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Северское направление.
Отбито 5 атак в районах Григорьевки, Серебрянки и Северска.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Краматорское направление.
Украинские военные остановили 8 атак вблизи Часового Яра, Маркового, Белой Горы и Ступочек.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Торецкое направление.
Противник пытался прорваться 13 раз в районах Русиного Яра, Щербиновки, Торецка, Катериновки и Александро-Калиново.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Покровское направление.
Продолжаются самые интенсивные бои - 49 атак в районах Попового Яра, Новоэкономичного, Миролюбовки, Звирово, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки, Новоподгородного, Родинского и Красного Лимана.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Новопавловское направление.
Отбито 22 штурма в районах Запорожья, Новохатского, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Малиевки, Темировки, Новополя и Левадного.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Гуляйпольское и Ореховское направления.
Боевых столкновений не зафиксировано.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Приднепровское направление.
Враг дважды пытался приблизиться к украинским позициям - безрезультатно.

Горячее всего - на четырех направлениях: Генштаб обновил карту боев

Волынское и Полесское направления.
Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. Также был уничтожен танк и боевые бронированные машины.

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