Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку: третина атак за добу

Втрати РФ в Україні

Минулої доби, 31 липня, втрати РФ склали 1370 військових. Також українські воїни знешкодили дев'ять танків, 42 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ, 115 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки ворога.

Крім того, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили п’ять пунктів управління, два засоби ППО, вузол зв’язку, три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а також ще один важливий об'єкт окупантів.

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