Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении: треть атак за сутки

За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 156 боевых столкновений. Треть из них состоялась на Покровском направлении.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.
На Покровском направлении ВСУ отразили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанне, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лысичное, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.
На Харьковском направлении количество атак за сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского и Новосергеевки.
На Северском направлении украинские защитники отражали четыре штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Временного Яра, Богдановки и Андреевки.
На Торецком направлении произошло 26 боеприкосновений недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Парасковьевки, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.
На Времевском направлении российские войска совершили 12 штурмов у Великой Новоселки и Водяного.
На Приднепровском направлении шесть вражеских штурмовых действий на левобережье Днепра не имели успеха.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
За прошедшие сутки, 31 июля, потери РФ составили 1370 военных. Также украинские воины обезвредили девять танков, 42 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну РСЗО, 115 БПЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники врага.
Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили пять пунктов управления, два средства ПВО, узел связи, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также еще один важный объект оккупантов.
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