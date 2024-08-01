Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении: треть атак за сутки

На Покровском направлении ВСУ отразили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанне, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лысичное, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении количество атак за сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского и Новосергеевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Временного Яра, Богдановки и Андреевки.

На Торецком направлении произошло 26 боеприкосновений недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Парасковьевки, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

На Времевском направлении российские войска совершили 12 штурмов у Великой Новоселки и Водяного.

На Приднепровском направлении шесть вражеских штурмовых действий на левобережье Днепра не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.