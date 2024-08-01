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Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении: треть атак за сутки

Фото: какая ситуация на фронте в Украине на 1 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 156 боевых столкновений. Треть из них состоялась на Покровском направлении.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.

На Покровском направлении ВСУ отразили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанне, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лысичное, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении количество атак за сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского и Новосергеевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Временного Яра, Богдановки и Андреевки.

На Торецком направлении произошло 26 боеприкосновений недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Парасковьевки, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

На Времевском направлении российские войска совершили 12 штурмов у Великой Новоселки и Водяного.

На Приднепровском направлении шесть вражеских штурмовых действий на левобережье Днепра не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Потери РФ в Украине

За прошедшие сутки, 31 июля, потери РФ составили 1370 военных. Также украинские воины обезвредили девять танков, 42 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну РСЗО, 115 БПЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники врага.

Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили пять пунктов управления, два средства ПВО, узел связи, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также еще один важный объект оккупантов.

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