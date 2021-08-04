Найема назначили заместителем министра инфраструктуры

Кабмин согласовал назначение Мустафы Найема заместителем министра инфраструктуры Украины. Решение принято во время заседания 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Кроме того, первым заместителем министра инфраструктуры назначили Василия Шкуракова.

Напомним, Найема в апреле 2021 года уволили с должности заместителя гендиректора "Укроборонпрома". Он получил должность в ноябре 2019 года, когда концерн возглавлял бывший министр экономики Айварас Абромавичус.

Найем был народным депутатом в прошлом созыве Верховной рады. Участвовал в разработке антикоррупционных законопроектов и реформе полиции. Курировал запуск патрульной полиции.