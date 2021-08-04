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Найєма призначили заступником міністра інфраструктури

Автор: РБК-Україна

Кабмін погодив призначення Мустафи Найєма заступником міністра інфраструктури України. Рішення прийняте під час засідання 4 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Крім того, першим заступником міністра інфраструктури призначили Василя Шкуракова.

Зараз міністерство очолює Олександр Курбаков.

Нагадаємо, Найєма в квітні 2021 року звільнили з посади заступника гендиректора "Укроборонпрому". Він отримав посаду в листопаді 2019 року, коли концерн очолював колишній міністр економіки Айварас Абромавічус.

Найєм був народним депутатом у минулому скликанні Верховної ради. Брав участь у розробці антикорупційних законопроектів та реформі поліції. Курирував запуск патрульної поліції.

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назначениеМІУМустафа Найем