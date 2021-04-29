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Найем попал под сокращение в "Укроборонпроме"

Автор: РБК-Украина

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по управлению активами Мустафа Найем уходит из концерна. Его должность попала под сокращение.

Об этом говорится в сообщении на сайте концерна.

Сообщается, что в рамках оптимизации организационной структуры концерна должность Найема попала под сокращение. В целом штат "Укроборонпрома" хотят сократить на 10%.

"Мы благодарим господина Найема, а также другим работникам за их работу и достижения в должностях", - говорится в сообщении.

В своем Telegram Найем заявил, что его должность сократили без объяснений.

"Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - отметил он.

Он также добавил, что команде удалось вытащить "Укроборонпром" из репутационной ямы, разблокировать часть мертвых контрактов и развернуть большую реформу.

Напомним, Найема назначили заместителем гендиректора "Укроборонпрома" в ноябре 2019 года. В то время концерн возглавлял бывший министр экономики Айварас Абромавичус.

Найем был народным депутатом в прошлом созыве Верховной рады. Принимал участие в разработке антикоррупционных законопроектов и реформе полиции. Курировал запуск патрульной полиции.

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Новости Украины увольнениеУкроборонпромМустафа Найем