Найєм потрапив під скорочення в "Укроборонпромі"

Повідомляється, що в рамках оптимізації організаційної структури концерну посада Найєма потрапила під скорочення. В цілому штат "Укроборонпрому" хочуть скоротити на 10%.

"Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їх роботу і досягнення на посадах", - йдеться в повідомленні.

У своєму Telegram Найєм заявив, що його посаду скоротили без пояснень.

"Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Тим не менш, наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується. З поваги до всієї команди цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу", - зазначив він.

Він також додав, що команді вдалося витягнути "Укроборонпром" з репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу.