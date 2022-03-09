Найдут другую бензоколонку, - Зеленский об эмбарго США и Британии на энергоносители РФ

Зеленский подчеркнул, что Штаты сделали шаг, который "ощутимо ослабит оккупантов, и заставит платить за агрессию и отвечать за зло, которое они совершили".

"Америка запрещает импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России. Запрещает гражданам США какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс", - сказал президент.

Он выразил личную благодарность американскому коллеге Джо Байдену за это решение - "за это лидерство и максимально мощный сигнал всему миру".

"Он очень прост: каждый цент, уплаченный РФ она превращает в пули и снаряды, летящие в другие суверенные государства... Найдут другую бензоколонку", - отметил Зеленский.

Аналогичное решение принял и Лондон, вводя запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ из-за развязывания войны против Украины.

Так, Зеленский поблагодарил премьер-министра Британии Бориса Джонсона за принципиальную позицию в трудные времена.

"Выступая сегодня в британском парламенте, я вспомнил и другие трудные времена. Другие, но такие подобные.1940 год. Когда тирания угрожала, как она думала, на небольшом острове. И была уверена, что остров не выдержит жестоких ударов, бомбардировок и блокады. А вышло, что остров смог больше, чем тирания. Имел мудрость и выдержку, и друзей, и силу. И верил в будущее - свою и свободу в Европе. Как мы верим, как мы боремся. И как мы - победим", - подчеркнул Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением