Найдоступніше житло на заході України. Скільки зараз коштують квартири у Хмельницькому

У Хмельницькому житло на вторинному ринку подорожчало на 7% в доларовому еквіваленті протягом року, а ціни у новобудовах залишились без змін. Попри це, вартість нерухомості у місті належить до середнього сегмента по Україні й найдешевшого на заході країни.
РБК-Україна із посиланням на ЛУН розповідає про те, що відбувається на ринку нерухомості у Хмельницькому та які там зараз ціни на квартири.
У 2024 році ціни на вторинному ринку Хмельницького підскочили до 790 доларів за квадрат, це на 8% дорожче, ніж було торік. Плавне подорожчання відбулося у першому кварталі року, далі вартість стабілізувалась.
Зараз однокімнатні квартири в середньому продають за 35 тисяч доларів, двокімнатні - 49 тисяч доларів, трикімнатні - 60 тисяч доларів. Найбільше на ринку пропозицій із продажу однокімнатних квартир за ціною 28-36 тисяч доларів.
В середньому, щоб купити однокімнатну квартиру в місті треба відкладати усю зарплату протягом 6 років, двокімнатну - 8,4 року, трикімнатну - 10,1 року.
Додамо, що найдорожча нерухомість в Україні зараз в Ужгороді, Львові і Києві, де "квадрат" коштує від 1 250 до 1 480 доларів. Найнижчі ціни на житло у Херсоні, Запоріжжі, Харкові та Сумах, де 1 кв. м продають за 470-580 доларів.
На первинному ринку вартість квартир за рік не змінилась у доларовому еквіваленті (у гривневому +12%). "Квадрат" у новобудові коштує 670 доларів. Це найнижча ціна на нерухомість на заході України.
Скільки коштує 1 кв. м у новобудовах:
Темпи зведення житла у 2024-му практично дорівнюють рівню 2022-го, цьогоріч у Хмельницькому ввели 2 440 нових квартир в експлуатацію. Зараз у продажу 64 новобудови (107 ЖК), це на 2% більше ніж торік. 39 забудовників надають розтермінування, у 6 можна взяти житло в іпотеку "єОселя", у 3 - в кредит.
Середня ціна найдешевшої квартири на первинному ринку становить 31,2 тисячі доларів. Щоб взяти таке житло в іпотеку, доведеться заплати перший внесок не менше 347 тисяч гривень.
Ціни на оренду одно- і двокімнатних квартир протягом 2024 року зросли на 11%, найбільший "стрибок" відбувся протягом червня-серпня. При цьому вартість трикімнатних залишилась без змін.
Зараз однокімнатні квартири в середньому коштують 10 тисяч гривень, двокімнатні - 11 тисяч, трикімнатні - 12 тисяч. На оренду хмельничани в середньому витрачають 50% зарплати.
Експерти ЛУН підрахували, що вартість однокімнатної квартири дорівнює її оренді протягом 12 років, двокімнатної - 16,8 року, трикімнатної - 16,9 року.
Раніше ми писали про те, що ціни на новобудови у Миколаєві протягом 2024 року впали на 5% до 650 доларів за 1 кв. м. Зараз місто входить у п'ятірку обласних центрів із найдешевшою нерухомістю. В середньому "квадрат" на вторинному ринку коштує 610 доларів, однокімнатні квартири продають за 21 тисячу доларів, двокімнатні - 30 тисяч, трикімнатні - 41 тисячу.
Читайте також про те, що ціна на нерухомість у Києві на вторинному ринку залишалась стабільною протягом 2024 року. В середньому однокімнатні квартири коштували 60 тисяч доларів, двокімнатні - 98 тисяч, трикімнатні - 140 тисяч доларів. Найдешевші квартири у Деснянському районі, там однокімнатні квартири продавали за 34,9 тисячі доларів, найдорожчі - у Печерську, де аналогічне житло оцінювали в 145 тисяч доларів.
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