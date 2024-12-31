Самое доступное жилье на западе Украины. Сколько сейчас стоят квартиры в Хмельницком

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

В 2024 году цены на вторичном рынке Хмельницкого подскочили до 790 долларов за квадрат, это на 8% дороже, чем было в прошлом году. Плавное подорожание произошло в первом квартале года, далее стоимость стабилизировалась.

Сейчас однокомнатные квартиры в среднем продают за 35 тысяч долларов, двухкомнатные - 49 тысяч долларов, трехкомнатные - 60 тысяч долларов. Больше всего на рынке предложений о продаже однокомнатных квартир по цене 28-36 тысяч долларов.

В среднем, чтобы купить однокомнатную квартиру в городе надо откладывать всю зарплату в течение 6 лет, двухкомнатную - 8,4 года, трехкомнатную - 10,1 года.

Добавим, что самая дорогая недвижимость в Украине сейчас в Ужгороде, Львове и Киеве, где "квадрат" стоит от 1 250 до 1 480 долларов. Самые низкие цены на жилье в Херсоне, Запорожье, Харькове и Сумах, где 1 кв. м продают за 470-580 долларов.

Цены за "квадрат" недвижимости на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость жилья в новостройках

На первичном рынке стоимость квартир за год не изменилась в долларовом эквиваленте (в гривневом +12%). "Квадрат" в новостройке стоит 670 долларов. Это самая низкая цена на недвижимость на западе Украины.

Сколько стоит 1 кв. м в новостройках:

эконом-класс - 590 долларов

комфорт - 650 долларов

бизнес - 670 долларов

премиум - 860 долларов

Темпы возведения жилья в 2024-м в Хмельницком практически равны уровню 2022-го, в этом году ввели 2 440 новых квартир в эксплуатацию. Сейчас в продаже 64 новостройки (107 ЖК), это на 2% больше чем в прошлом году. 39 застройщиков предоставляют рассрочку, у 6 можно взять жилье в ипотеку "єОселя", у 3 - в кредит.

Средняя цена самой дешевой квартиры на первичном рынке составляет 31,2 тысячи долларов. Чтобы взять такое жилье в ипотеку, придется заплатить первый взнос не менее 347 тысяч гривен.

График изменения цен на недвижимость в новостройках Хмельницкого (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на аренду в городе

Цены на аренду одно- и двухкомнатных квартир в течение 2024 года выросли на 11%, самый большой "скачок" произошел в течение июня-августа. При этом стоимость трехкомнатных осталась без изменений.

Сейчас однокомнатные квартиры в среднем стоят 10 тысяч гривен, двухкомнатные - 11 тысяч, трехкомнатные - 12 тысяч. На аренду хмельничане в среднем тратят 50% зарплаты.

Эксперты ЛУН подсчитали, что стоимость однокомнатной квартиры равна ее аренде в течение 12 лет, двухкомнатной - 16,8 года, трехкомнатной - 16,9 года.

Стоимость аренды квартир в Хмельницком (скриншот сайта ЛУН)