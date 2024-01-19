Найдорожчий трансфер за 2 роки. Хто такий Кевін, за якого "Шахтар" віддав шалені гроші

Кевін у "Шахтарі" (фото: instagram.com/fcshakhtar)

Що відомо про трансфер Кевіна

Угода клубу з 21-річним півзахисником збірної Бразилії U20 розрахована на 5 років.

Бразилець виступатиме під 37-м номером.

Кевін (фото: instagram.com/_kev11nn)

За інформацією італійського журналіста, одного із найбільш освідомлених та надійних експертів у сфері футбольних трансферів Фабріціо Романо, з "Палмейраса" до "Шахтаря" Кевін перебрався за 15 млн євро.

Таким чином, бразилець став найдорожчим придбанням "гірників" з початку повномасштабної війни.

Востаннє таку велику суму за футболіста "гірники" платили у липні 2021 року. Тоді бразилець Педріньйо обійшовся українському клубу у 18 млн євро.

Кевін (фото: instagram.com/_kev11nn)

Зауважимо, що за даними порталу Transfermarkt, за Кевіна український клуб віддав 12 млн євро в якості основної суми і 3 млн євро - як бонуси.

Цікаво, що в той же час Transfermarkt до сьогодні оцінював вартість Кевіна у набагато скромніші 4 млн євро.

Кевін (фото: instagram.com/_kev11nn)

Де грав Кевін

Кевін народився 4 січня 2003 року в Сан-Паулу. Він вихованець клубу "Деспортіво Бразіл".

Кевін (фото: instagram.com/_kev11nn)

Улітку 2020-го перейшов до "Палмейраса", приєднавшись до юнацької команди.

1 грудня 2021-го дебютував за основний склад.

Усього на рахунку вінгера 9 матчів та 1 гол у бразильській Серії А, 2 гри в Кубку Лібертадорес.

Кевін (фото: instagram.com/_kev11nn)