Найдорожчий трансфер за 2 роки. Хто такий Кевін, за якого "Шахтар" віддав шалені гроші

Донецький "Шахтар" купив нового гравця. Бразильський вінгер Кевін приєднався до "гірників" на зборі в Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Twitter-акаунт Фабріціо Романо, портал Transfermarkt.
Кевін у "Шахтарі" (фото: instagram.com/fcshakhtar)
Угода клубу з 21-річним півзахисником збірної Бразилії U20 розрахована на 5 років.
Бразилець виступатиме під 37-м номером.
Кевін (фото: instagram.com/_kev11nn)
За інформацією італійського журналіста, одного із найбільш освідомлених та надійних експертів у сфері футбольних трансферів Фабріціо Романо, з "Палмейраса" до "Шахтаря" Кевін перебрався за 15 млн євро.
Таким чином, бразилець став найдорожчим придбанням "гірників" з початку повномасштабної війни.
Востаннє таку велику суму за футболіста "гірники" платили у липні 2021 року. Тоді бразилець Педріньйо обійшовся українському клубу у 18 млн євро.
Кевін (фото: instagram.com/_kev11nn)
Зауважимо, що за даними порталу Transfermarkt, за Кевіна український клуб віддав 12 млн євро в якості основної суми і 3 млн євро - як бонуси.
Цікаво, що в той же час Transfermarkt до сьогодні оцінював вартість Кевіна у набагато скромніші 4 млн євро.
Кевін (фото: instagram.com/_kev11nn)
Кевін народився 4 січня 2003 року в Сан-Паулу. Він вихованець клубу "Деспортіво Бразіл".
Кевін (фото: instagram.com/_kev11nn)
Улітку 2020-го перейшов до "Палмейраса", приєднавшись до юнацької команди.
1 грудня 2021-го дебютував за основний склад.
Усього на рахунку вінгера 9 матчів та 1 гол у бразильській Серії А, 2 гри в Кубку Лібертадорес.
Кевін (фото: instagram.com/_kev11nn)
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