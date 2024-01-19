Самый дорогой трансфер за 2 года. Кто такой Кевин, за которого "Шахтер" отдал сумасшедшие деньги

Кевин в "Шахтере" (фото: instagram.com/fcshakhtar)

Что известно о трансфере Кевина

Соглашение клуба с 21-летним полузащитником сборной Бразилии U20 рассчитано на 5 лет.

Бразилец будет выступать под 37-м номером.

Кевин (фото: instagram.com/_kev11nn)

По информации итальянского журналиста, одного из наиболее осведомленных и надежных экспертов в сфере футбольных трансферов Фабрицио Романо, из "Палмейраса" в "Шахтер" Кевин перебрался за 15 млн евро.

Таким образом, бразилец стал самым дорогим приобретением "горняков" с начала полномасштабной войны.

В последний раз такую большую сумму за футболиста "горняки" платили в июле 2021 года. Тогда бразилец Педриньо обошелся украинскому клубу в 18 млн евро.

Кевин (фото: instagram.com/_kev11nn)

Заметим, что по данным портала Transfermarkt, за Кевина украинский клуб отдал 12 млн евро в качестве основной суммы и 3 млн евро - в качестве бонусов.

Интересно, что в то же время Transfermarkt до сегодня оценивал стоимость Кевина в гораздо более скромные 4 млн евро.

Кевин (фото: instagram.com/_kev11nn)

Где играл Кевин

Кевин родился 4 января 2003 в Сан-Паулу. Он воспитанник клуба "Деспортиво Бразил".

Кевин (фото: instagram.com/_kev11nn)

Летом 2020-го перешел в "Палмейрас", присоединившись к юношеской команде.

1 декабря 2021 года дебютировал за основной состав.

Всего на счету вингера 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес.

Кевин (фото: instagram.com/_kev11nn)