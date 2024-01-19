Самый дорогой трансфер за 2 года. Кто такой Кевин, за которого "Шахтер" отдал сумасшедшие деньги

Донецкий "Шахтер" купил нового игрока. Бразильский вингер Кевин присоединился к "горнякам" на сборе в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".
При написании материала использовались следующие источники: Twitter-аккаунт Фабрицио Романо, портал Transfermarkt.
Кевин в "Шахтере" (фото: instagram.com/fcshakhtar)
Соглашение клуба с 21-летним полузащитником сборной Бразилии U20 рассчитано на 5 лет.
Бразилец будет выступать под 37-м номером.
Кевин (фото: instagram.com/_kev11nn)
По информации итальянского журналиста, одного из наиболее осведомленных и надежных экспертов в сфере футбольных трансферов Фабрицио Романо, из "Палмейраса" в "Шахтер" Кевин перебрался за 15 млн евро.
Таким образом, бразилец стал самым дорогим приобретением "горняков" с начала полномасштабной войны.
В последний раз такую большую сумму за футболиста "горняки" платили в июле 2021 года. Тогда бразилец Педриньо обошелся украинскому клубу в 18 млн евро.
Кевин (фото: instagram.com/_kev11nn)
Заметим, что по данным портала Transfermarkt, за Кевина украинский клуб отдал 12 млн евро в качестве основной суммы и 3 млн евро - в качестве бонусов.
Интересно, что в то же время Transfermarkt до сегодня оценивал стоимость Кевина в гораздо более скромные 4 млн евро.
Кевин (фото: instagram.com/_kev11nn)
Кевин родился 4 января 2003 в Сан-Паулу. Он воспитанник клуба "Деспортиво Бразил".
Кевин (фото: instagram.com/_kev11nn)
Летом 2020-го перешел в "Палмейрас", присоединившись к юношеской команде.
1 декабря 2021 года дебютировал за основной состав.
Всего на счету вингера 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес.
Кевин (фото: instagram.com/_kev11nn)
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