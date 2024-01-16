Середняк УПЛ підписав форварда збірної Литви

Ковалівський "Колос" оголосив про трансфер нападника Гітіса Паулаускаса з албанської "Егнатії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

24-річний балтієць поповнив лави "хліборобів". Перехід коштував команді з Київщини орієнтовно 200 тисяч євро.

Паулаускас уклав із "Колосом" контракт на 2,5 роки. У колективі Ярослава Вишняка він виступатиме під 99-м номером. Першу частину сезону литовський форвард відіграв у чемпіонаті Албанії, де забив 4 м'ячі в усіх турнірах (21 матч).

Уродженець Вільнюса Паулаускас виховувався в структурах "Вільняус Вітіс" і столичного "Жальгіріса". На дорослому рівні грав за "Рітеряй" (88 поєдинків, 18 голів) і "Егнатію" (47 матчів, 6 м'ячів). У складі збірної Литви дебютував у 2020 році та з того часу провів 11 поєдинків (2 голи).

"Колос" у сезоні 2023/24

"Хлібороби" розпочали футбольний рік із Вишняком у ролі головного тренера. На зимову паузу ковалівці пішли на 9-й сходинці Прем'єр-ліги.

"Колос" набрав 21 очко. Статистика команди – 4 перемоги, 9 нічиїх, 3 поразки, а різниця м'ячів 11:10. Команда Вишняка найменше пропустила в осінній частині чемпіонату, а за кількістю поразок іде в унісон із лідерами ("Кривбас", "Дніпро-1", "Полісся").

Виступи в Кубку України "Колос" припинив на стадії 1/16 фіналу. Ковалівці програли ФСК "Маріуполь" у серії пенальті (2:2, пенальті – 4:5).