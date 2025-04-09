Найдорожчий гравець УПЛ та антикризовий тренер отримали призи чергового туру першості

Півзахисник "гірників" Георгій Судаков – футболіст 23-го туру чемпіонату України. Хавбек допоміг команді Маріно Пушіча розгромити рівненський "Верес" (3:0), забивши другий гол чемпіонів у матчі. Цей м'яч став для Судакова 11-м у поточній першості країни.

За підсумками голосування Судаков з невеликим відривом (75:72) випередив столичного динамівця Миколу Шапаренка. Велика щільність і в топ-5 рейтингу: Кевін ("Шахтар") – набрав 60 балів, Андрій Ярмоленко ("Динамо") – 58, Вінісуіс Тобіас ("Шахтар") – 55.

Керманич "Чорноморця" Олександр Кучер визнаний найкращим тренером звітного туру. Його підопічні здобули мінімальну перемогу над черкаським ЛНЗ. Єдиний м'яч після навісу Ярослава Ракицького оформив Євгеній Скиба.

За сумою балів, набраних у голосуванні, тренеру "моряків" зовсім трохи (66:73) поступився Руслан Ротань ("Олександрія"). А замкнув топ-3 Віталій Пономарьов ("Рух").

До символічної збірної 23-го туру увійшли представники п'яти клубів. Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Сапутін ("Зоря") – Тобіас ("Шахтар"), Скиба, Ракицький (обидва – "Чорноморець"), Пердута ("Ворскла") – Шапаренко ("Динамо"), Мічін ("Зоря"), Судаков ("Шахтар") – Ярмоленко ("Динамо"), Будківський ("Зоря"), Кевін ("Шахтар").

Загалом експерти згадували 26 футболістів та 11 тренерів на звання героїв 23-го туру, а також 59 кандидатів до символічної збірної.