"Шахтар" анонсував повернення Коноплі, але втратив основного голкіпера

З позитиву – очікуване повернення до гри захисника Юхима Коноплі, який травмувався 20 березня в першому поєдинку збірної України в плей-офф Ліги націй з Бельгією. Через це оборонець пропустив два матчі "гірників" у чемпіонаті країни – проти столичної "Оболоні" та рівненського "Вереса", а також не зіграв в чвертьфіналі Кубка з "Олександрією".

Повідомляється, що зараз футболіст займається за індивідуальним графіком, але за тиждень планується його повернення до основної групи. Він ще не зможе зіграти проти черкаського ЛНЗ у 24-му турі УПЛ (11 квітня), але повинен бути готовий до наступного матчу "Шахтаря" в чемпіонаті – з ковалівським "Колосом" (19 квітня).

Натомість є й прикра втрата. Основний воротар команди Дмитро Різник зазнав м'язової травми, через що пропустить принаймні два тижні. Таким чином, він точно не зіграє з ЛНЗ та "Колосом". Більш того, під питанням його участь в кубковому півфіналі з житомирським "Поліссям" (23 квітня) та принциповій грі чемпіонату України з київським "Динамо" (27 квітня).

На відміну від Коноплі, який до травми не завжди потрапляв до основи чемпіонів (20 матчів у всіх турнірах), Різник у поточному сезоні грав за "гірників" незмінно. Голкіпер провів від дзвінка до дзвінка 32 поєдинки, в 14-ти з яких відстояв на нуль.

Травма Різника відкриває шлях до основного складу для Кіріла Фесюна, який влітку перебрався до донецької команди з "Колоса". Портал Transfermarkt оцінив цей трансфер у 2,7 мільйона євро. Попри солідну ціну, Фесюн ще не виступав за "гірників" в офіційних зустрічах.