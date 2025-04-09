Самый дорогой игрок УПЛ и антикризисный тренер получили призы очередного тура первенства

Полузащитник "горняков" Георгий Судаков - футболист 23-го тура чемпионата Украины. Хавбек помог команде Марино Пушича разгромить ровенский "Верес" (3:0), забив второй гол чемпионов в матче. Этот мяч стал для Судакова 11-м в текущем первенстве страны.

По итогам голосования Судаков с небольшим отрывом (75:72) опередил столичного динамовца Николая Шапаренко. Большая плотность и в топ-5 рейтинга: Кевин ("Шахтер") - набрал 60 баллов, Андрей Ярмоленко ("Динамо") - 58, Винисуис Тобиас ("Шахтер") - 55.

Рулевой "Черноморца" Александр Кучер признан лучшим тренером отчетного тура. Его подопечные одержали минимальную победу над черкасским ЛНЗ. Единственный мяч после навеса Ярослава Ракицкого оформил Евгений Скиба.

По сумме баллов, набранных в голосовании, тренеру "моряков" совсем немного (66:73) уступил Руслан Ротань ("Александрия"). А замкнул топ-3 Виталий Пономарев ("Рух").

В символическую сборную 23-го тура вошли представители пяти клубов. Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Сапутин ("Заря") - Тобиас ("Шахтер"), Скиба, Ракицкий (оба - "Черноморец"), Пердута ("Ворскла") - Шапаренко ("Динамо"), Мичин ("Заря"), Судаков ("Шахтер") - Ярмоленко ("Динамо"), Будковский ("Заря"), Кевин ("Шахтер").

Всего эксперты вспоминали 26 футболистов и 11 тренеров на звание героев 23-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную.