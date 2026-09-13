Найдорожчий бензин та дизель сягнули позначки у 100 грн: актуальні ціни на АЗС 13 вересня

Що змінилося

SOCAR підняла ціни на ключові позиції: бензин NANO 100 подорожчав на 1,10 грн і досяг 100 грн, а дизельне пальне ДП NANO додало 1 грн і коштує 99,90 грн (при цьому ДП NANO Extro тримається на позначці 100 грн).

Стабільність інших мереж: на заправках OKKO, WOG та "Укрнафта" ціни на всі види пального залишилися без змін порівняно з попереднім днем.

Скільки коштує заправити повний бак (50 літрів)

OKKO: Бензин Pulls 95 обійдеться у 4 545 грн, дизель Євро - у 4 945 грн, а газ - у 2 245 грн.

WOG: За заправку бензином 95 Mustang доведеться віддати 4 545 грн, дизелем Євро-5 - 4 895 грн, а газом - 2 275 грн.

SOCAR: Бензин NANO 95 коштуватиме 4 595 грн, дизель NANO - 4 995 грн, а газ - 2 245 грн.

"Укрнафта": Повний бак бензину А-95 коштує 4 145 грн, дизелю - 4 695 грн, а газу - 2 145 грн.

Яка різниця на повному баку (50 літрів)

Між найдешевшим і найдорожчим баком бензину: Різниця складає 450 грн (повний бак бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 4 145 грн, тоді як бензин NANO 95 на SOCAR коштує 4 595 грн).

Між найдешевшим і найдорожчим дизелем: Різниця становить 300 грн (дизель на "Укрнафті" коштує 4 695 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR - 4 995 грн).

По газу: Різниця мінімальна і становить 130 грн (найдешевший газ на "Укрнафті" - 2 145 грн, найдорожчий на WOG - 2 275 грн за бак).

Фото: ціни на АЗС 13 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 13 вересня, неділя

OKKO

Бензин Pulls 100: 97,90 грн

Бензин Pulls 95: 90,90 грн

Бензин А-95 Євро: 87,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 98,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 97,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн

Бензин 95 Євро: 87,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 97,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 100 грн (+1,1 грн)

Бензин NANO 95: 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

ДП NANO Extro: 100 грн

ДП NANO: 99,90 грн (+1 грн)

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"