Найдорожчий бензин та дизель сягнули позначки у 100 грн: актуальні ціни на АЗС 13 вересня

На провідних автозаправних станціях України станом на неділю, 13 вересня, зафіксовано нові цінові показники. Найвищу вартість традиційно тримають прем'єрні сорти пального, тоді як "Укрнафта" пропонує найбільш бюджетні варіанти.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
SOCAR підняла ціни на ключові позиції: бензин NANO 100 подорожчав на 1,10 грн і досяг 100 грн, а дизельне пальне ДП NANO додало 1 грн і коштує 99,90 грн (при цьому ДП NANO Extro тримається на позначці 100 грн).
Стабільність інших мереж: на заправках OKKO, WOG та "Укрнафта" ціни на всі види пального залишилися без змін порівняно з попереднім днем.
Між найдешевшим і найдорожчим баком бензину: Різниця складає 450 грн (повний бак бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 4 145 грн, тоді як бензин NANO 95 на SOCAR коштує 4 595 грн).
Між найдешевшим і найдорожчим дизелем: Різниця становить 300 грн (дизель на "Укрнафті" коштує 4 695 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR - 4 995 грн).
По газу: Різниця мінімальна і становить 130 грн (найдешевший газ на "Укрнафті" - 2 145 грн, найдорожчий на WOG - 2 275 грн за бак).
Фото: ціни на АЗС 13 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"