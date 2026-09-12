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У Києві на АЗС "Укрнафти" почали ставити габіони після атак дронів

21:11 12.09.2026 Сб
2 хв
У компанії пояснили, як ці споруди захистять перехожих і авто від наслідків ворожих атак
aimg Валерія Абабіна
У Києві на АЗС "Укрнафти" почали ставити габіони після атак дронів Фото: АЗС UKRNAFTA (facebook.com/bogdan.kukura)
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Мережа "Укрнафта" почала встановлювати габіони навколо своїх автозаправних комплексів у Києві. Так компанія намагається зменшити наслідки можливих російських ударів по АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукуру.

Навіщо потрібні габіони

Компанія розпочала монтаж габіонів навколо автозаправних комплексів у столиці - зокрема з боку трас та пішохідних доріжок.

За словами голови правління, у разі ударів російських дронів по території АЗК ці споруди стримають уламки всередині периметра та допоможуть зменшити зовнішню зону ураження.

Фото: Можнаж габіонів навколо АЗС (facebook.com/bogdan.kukura)

Це знизить ризики для пішоходів і автомобілів, які можуть опинитися поблизу під час атаки.

Кукура додав, що компанія готує й додаткові заходи безпеки, про які повідомить згодом.

Правила під час тривоги

Окремо в "Укрнафті" нагадали: під час повітряної тривоги - незалежно від рівня загрози - автозаправні комплекси мережі припиняють роботу, а персонал і клієнти мають залишити територію.

У компанії закликали уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не нехтувати цими правилами.

Нагадаємо, останнім часом російські війська дедалі частіше б'ють по автозаправних станціях.

Лише за сьогодні під час масованої денної атаки дронами окупанти поцілили в АЗС у Звягелі та Коростені на Житомирщині, а мешканців регіонів прямо закликали уникати автозаправок під час ударів.

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