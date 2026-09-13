Самый дорогой бензин и дизель достигли отметки в 100 грн: актуальные цены на АЗС 13 сентября

На ведущих автозаправочных станциях Украины на воскресенье, 13 сентября, зафиксированы новые ценовые показатели. Высокую стоимость традиционно держат премьерные сорта топлива, тогда как "Укрнафта" предлагает наиболее бюджетные варианты.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
SOCAR подняла цены на ключевые позиции: бензин NANO 100 подорожал на 1,10 грн и достиг 100 грн, а дизельное топливо ДТ NANO прибавило 1 грн и стоит 99,90 грн (при этом ДТ NANO Extro держится на отметке 100 грн).
Стабильность других сетей: на заправках OKKO, WOG и "Укрнафта" цены на виды топлива остались без изменений по сравнению с предыдущим днем.
Между самым дешевым и дорогим баком бензина: Разница составляет 450 грн (полный бак бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 4145 грн, тогда как бензин NANO 95 на SOCAR стоит 4595 грн).
Между самым дешевым и дорогим дизелем: Разница составляет 300 грн (дизель на "Укрнафте" стоит 4695 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR - 4995 грн).
По газу: Разница минимальна и составляет 130 грн (самый дешевый газ на "Укрнафте" - 2 145 грн, самый дорогой на WOG - 2 275 грн за бак).
Фото: цены на АЗС 13 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"