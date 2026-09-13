Самый дорогой бензин и дизель достигли отметки в 100 грн: актуальные цены на АЗС 13 сентября

Что изменилось

SOCAR подняла цены на ключевые позиции: бензин NANO 100 подорожал на 1,10 грн и достиг 100 грн, а дизельное топливо ДТ NANO прибавило 1 грн и стоит 99,90 грн (при этом ДТ NANO Extro держится на отметке 100 грн).

Стабильность других сетей: на заправках OKKO, WOG и "Укрнафта" цены на виды топлива остались без изменений по сравнению с предыдущим днем.

Сколько стоит заправить полный бак (50 литров)

OKKO: Бензин Pulls 95 обойдется в 4 545 грн, дизель Евро - в 4 945 грн, а газ - в 2 245 грн.

WOG: За заправку бензином 95 Mustang придется отдать 4 545 грн, дизелем Евро-5 - 4 895 грн, а газом - 2 275 грн.

SOCAR: Бензин NANO 95 будет стоить 4 595 грн, дизель NANO - 4 995 грн, а газ - 2 245 грн.

"Укрнафта": Полный бак бензина А-95 стоит 4 145 грн, дизеля - 4 695 грн, а газа - 2 145 грн.

Какая разница на полном баке (50 литров)

Между самым дешевым и дорогим баком бензина: Разница составляет 450 грн (полный бак бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 4145 грн, тогда как бензин NANO 95 на SOCAR стоит 4595 грн).

Между самым дешевым и дорогим дизелем: Разница составляет 300 грн (дизель на "Укрнафте" стоит 4695 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR - 4995 грн).

По газу: Разница минимальна и составляет 130 грн (самый дешевый газ на "Укрнафте" - 2 145 грн, самый дорогой на WOG - 2 275 грн за бак).

Фото: цены на АЗС 13 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 13 сентября, воскресенье

OKKO

Бензин Pulls 100: 97,90 грн

Бензин Pulls 95: 90,90 грн

Бензин А-95 Евро: 87,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 98,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 97,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн

Бензин 95 Евро: 87,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 97,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 100 грн (+1,1 грн)

Бензин NANO 95: 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

ДТ NANO Extro: 100 грн

ДТ NANO: 99,90 грн (+1 грн)

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"